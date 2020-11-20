外資來台投資連三黑。經濟部投審會統計，10月份外資來台9.9億美元，年跌49％，是8月以來，連續三個月比去年衰退。累積前10個月，外人整體投資金額衰退25％，由於後續無大案，大致可以確定今年外資來台將負成長。

陸資部分，投資熱度一樣低迷，今年前10個月件數比去年同期掉3成。只因因今年有港商鵬鼎增資台灣鵬鼎科技15億新台幣，仍有正成長37％，但金額1.2億還是遠低於前年同期的1.9億。

投審會官員表示，外資多少有受到疫情影響，如代理人得累積一定件數才申請。加上去年有Google申請以260 億元增設資料中心，基期較高。但比起聯合國預期今年全球FDI(外國人直接投資)下跌4成，台灣今年算是表現不錯。

不過今年外資投資之所比全球好，跟離岸風電開發正執行中有關，2020年外商匯入金額就以離岸風電為大宗，也支撐台灣帳面上成績比其他國家好。官員表示，因11、12月看來無大案，全年外資金額表現可能難以轉正。

至於新南向國家來台投資，前10月件數448件、金額3.2億美元，都各減17％與62.9％，一樣不好。官員說，主要是去年有澳盛銀行集團股160億元增資台北分公司等大案。不過疫情也是原因，今年來台投資都以小型企業或個人為主。

(中時 )