遇風護安全帽失控 金門2騎士自摔好痛 20:002020/11/20 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門2名自由行遊客出車禍，所幸送醫均無大礙。（李金生攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警方趕抵現場處理，確認是自摔車禍事故。（李金生攝） 騎乘機車真的要扣緊安全帽，金門2名自由行的遊客今天下午因為碰到強風，趕緊用手保護鬆脫的安全帽，結果造成車子失控自摔掛彩，讓路過的鄉親看了也嚇了一大跳。 今天下午15時30分許，1男1女自由行遊客騎乘機車，沿金城鎮伯玉路一段往榜林方向行駛，行經紫蓮寺旁邊路段時，其中1人疑因風勢過大導致安全帽鬆脫，趕緊用手保護安全帽，不料導致機車失去平衡自摔。 現場留下長長的煞車痕，女乘客還一度躺在地上， 讓目擊發生經過的民眾好擔心，還好2人只有臉部和手腳擦傷，送醫後均無大礙。 (中時 ) #金門 #遊客 #安全帽 #自摔 #送醫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 吳宗憲摔車「安全帽全碎」檢查結果出爐 Sandy曝照片狠哭 21:132020/11/19 娛樂 好市多AirPods 2比官網便宜1990元 果粉嗨：買！可遇不可求 22:432020/11/19 生活 金門近1米大魚落網 水試所：可能大陸來的! 19:382020/11/20 生活 台中捷運將通車 遊客讚「超越台北」：好有城市感 21:512020/11/19 生活 陸船越界捕撈「好魚」 金門海巡逮1船3人 12:072020/11/19 社會 暴怒媽油門一催後座兒子噴飛2圈 警遭懲處網留言灌爆警局 14:332020/11/20 社會 獨步全台好幫手 金門行動旅服系統上線 17:472020/11/20 寶島 男騎機車遊頭汴山區 遭水泥車輾爆頭亡 18:022020/11/19 社會 金門花蓮雙向包機成效好 明年再推一波 21:012020/11/19 財經 守護台灣美麗海岸線 和泰號召集團志工 種千株樹苗 04:102020/11/20 投資理財 社會熱門新聞 媳婦生前遭虐錄音檔曝光！20次道歉沒用 婆婆怒狂酸：不是很能幹？ - 社會 住戶問「老婆前天陪上班？」保全愣住 看監視器後崩潰嚇壞 - 社會 保全住戶豪宅上演拳武行 竟只為200包裹費 - 社會 好膽？》二林洪若潭凶宅荒蕪5年 退休醫師千萬買下開趴破靈異 - 社會 她下班秒換「戰服」偷吃好友尪 人夫竟暈船勸岳母：「帶走妳女兒」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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