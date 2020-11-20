警方趕抵現場處理，確認是自摔車禍事故。（李金生攝）

騎乘機車真的要扣緊安全帽，金門2名自由行的遊客今天下午因為碰到強風，趕緊用手保護鬆脫的安全帽，結果造成車子失控自摔掛彩，讓路過的鄉親看了也嚇了一大跳。

今天下午15時30分許，1男1女自由行遊客騎乘機車，沿金城鎮伯玉路一段往榜林方向行駛，行經紫蓮寺旁邊路段時，其中1人疑因風勢過大導致安全帽鬆脫，趕緊用手保護安全帽，不料導致機車失去平衡自摔。

現場留下長長的煞車痕，女乘客還一度躺在地上， 讓目擊發生經過的民眾好擔心，還好2人只有臉部和手腳擦傷，送醫後均無大礙。

(中時 )