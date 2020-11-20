北市府今年8月規定塔城街、鄭州路機車必需兩段式左轉，引發機車族不滿，先後兩次以大富翁無限繞行方式抗議，導致周遭主要道路塞車、癱瘓，機車族20日下午5時再度前往抗議，北市警方這次動員360名龐大警網，將蓄意繞圈的騎士全部攔下、勸導，警民一度發生零星衝突。

20日傍晚包括步行、騎腳踏車及機車的民眾，總計約50餘人，用相同的方式繞行鄭州路、塔城街，警方對於蓄意待轉第3次的民眾，以優勢警力上前制止，並陸續開出勸導單，過程中有民眾執意繞行，最後吃上交通違規罰單。

警方執法引發抗議民眾不滿，有民眾嗆警察：「你們是在擾民！」、「管我要怎麼騎？」、「還我機車路權！」，甚至有1名機車騎士為了閃躲警察，加速驅車時摔倒「犁田」，所幸僅受輕傷。

在優勢警力維持下，鄭州路的交通情況尚稱順暢，但周遭道路包括忠孝西路、中華路，其實都已發生雍塞，目前仍有機車族在繞行，警方也持續開出勸導單，抗議活動仍在進行中。

(中時 )