從5566單飛隻身闖星河 王少偉嘆年過40身旁無伴

台灣經典男團5566是許多人的童年回憶，在2009年後分別簽約不同經紀公司，眾人選擇「單飛不解散」，其中4人仍活躍於螢光幕前；近年孫協志、王仁甫和許孟哲3名成員合體主持節目又辦演唱會，王少偉卻都沒參與，導致出現各種不和傳聞，但日前王少偉罕見回應此事，並揭露事實真相。

王少偉17日在綜藝節目《小明星大跟班》中，聊到因為自己個性較獨來獨往，不僅限於生活連工作也是，他很享受這種模式，但也造成一些困擾；他主動提到因為沒有和5566另外3名成員一起主持節目或開演唱會，就出現團體感情破裂鬧不和的傳聞。

日前王少偉罕見回應5566合體破局的事，並揭露事實真相。(圖/ 摘自《小明星大跟班》)

不過，王少偉也透露，其實他私底下和他們都持續有聯絡，並非媒體或是網友說的5566鬧不和；他也曾公開說，「跟我的朋友還有聯繫，跟孟哲有聯繫也不會特地講，沒必要浪費社會資源，但不代表我們之間有什麼事情」。

5566的成員們現在各自有簽約的公司，王少偉也直說，沒有合體可能代表大家在工作上的規劃不同，不需要做其他揣測。

(中時新聞網)