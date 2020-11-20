近期國際包含輝瑞BNT、美國Moderna、英國牛津大學與阿斯特捷利康合作的AZ新冠疫苗，陸續傳出好消息。衛福部長陳時中今天晚上透露，除了向covax訂購的疫苗有譜，今年六、七月開始與各藥廠洽談，「其實口袋已經有一些疫苗了」，他透露，有些疫苗已簽約，雖然還沒走完程序，但準備要付訂金，可以說是確認品項了！

陳時中今晚參加台灣弘久社會關懷協會活動，在致詞時表示，最近國際好多家疫苗廠商先後宣布好消息，這是好事，「有新聞說我們都沒買，但其實我們的口袋已經有一些了，covax也有採購了，不論是AZ也好、賽諾菲也好。」未來疫苗開打就是要打兩劑，相信明年疫苗接種是艱鉅任務。

陳時中指出，目前AZ、BNT、賽諾菲這3支疫苗都在covax名單中可供選擇，因為台灣已經付了訂金，可以決定要選哪一支，不過目前還沒擇定，都保留在可能性內，「現在還無法決定，因為我們也想要彈性大一點。」

除了向covax付了訂金，與廠商直接洽談部分，陳時中也說，「有一些疫苗已經簽約」，可以說是「已經在口袋中」，正值談判期間，不便講太多，但確定可付訂金、確認品項了，只是目前還沒完全走完程序；至於數量，他強調「有一定的量」，暫時不便透露。

(中時新聞網)