英國19日宣布，英國國家網路部隊組建成功。這支部隊由政府的網路駭客組成，負責發動網路戰，打擊對英國構成威脅的敵對國家、恐怖組織和有組織犯罪集團。

美國之音報導，這支部隊由英國政府通信總部和英國國防部聯合組建。路透社援引英國政府通信總部負責人弗萊明的話說，這支部隊「將匯集情報和國防能力，以改變英國在網路世界對抗對手的能力。」

到目前為止，英國官員們一直沒有明確說明這支部隊的具體目標和行動，不過，英國首相強森說，這個部隊從今年年初開始行動以來，已經針對恐怖主義、有組織犯罪以及敵對國家發動了攻擊。

網路駭客部隊可以通過干擾手機防止恐怖分子與其聯繫人聯繫；也可以幫助防止互聯網被用作重大犯罪的全球平台，包括對兒童的性虐待和欺詐；並確保英國軍用飛機不被敵對武器系統瞄準。

英國一直擁有很強的網路攻擊力量。英國秘密情報局（軍情六處）、國防部以及政府通信總部等都有自己的網路作戰力量，但是英國人很少談論自己這方面的力量，也不太願意使用這個力量。

不過，2018年，英國政府通訊負責人弗萊明表示，英國曾對伊斯蘭國（ISIS）進行了重大網路攻擊戰。這些行動對聯軍制止伊斯蘭國的宣傳、阻止其協調進攻能力以及保護在戰場上的聯軍做出了重大貢獻。

英國國家網路部隊第一次將英國政府通信總部、國防部、秘密情報局（軍情六處）、國防科技實驗室的網路作戰人員統一收歸麾下。英國《衛報》說，業內人士表示，國家網路部隊希望專注於打擊伊斯蘭國和其他恐怖組織的工作，但是，如果有必要，網路部隊也可以對付俄羅斯或中國。

據估計，全球大約有60個國家擁有網路進攻能力，其中伊朗和北韓擁有不容小覷的能力。有記錄顯示，這兩個國家曾針對英國發動過襲擊。另外，莫斯科和北京的情報機構也有國家資助的駭客。

美國早在2009年也組建了自己的網路司令部，應該是最早建立網路戰部隊的國家。2013年3月，美國網路戰司令部宣布將新增40支網路部隊。其中13支確定是攻擊部隊，用於在國家受到重大網路攻擊時進行反攻。

(中時 )