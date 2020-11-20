買房是許多人一輩子的夢想，但在有限的預算下，想要各種條件都符合自己的需求，可能是天方夜譚，最後多方考量下，總是要有所取捨。有網友便表示，最近在看房，但想買的區域加上預算有限，只能在視野和機能2個條件中選一個，因此上網詢問大家的選擇。

原PO在PTT home-sale板上請益，他最近在看房，但遇到一個問題，就是想買的區域加上有限的預算下，如果選生活機能好的，就選不到視野好的，可能是棟距比較近、或是樓層比較低的就沒視野；若選永久棟距的，例如河岸宅或面公園的房子，相對來說，機能就比較差，所以想問大家會怎麼選擇？

貼文一出，網友紛紛熱心提出建議，大致分成景觀視野派和機能派兩種。景觀視野派的網友認為，「看人，我宅宅又不排斥作菜，我會選視野，但關鍵是機能不好那我去上班要多久時間」、「景觀宅+1，機能開車就有了，景觀要用買的才有」、「永久棟距+1，機能摩托車騎了就能到」、「視野是奢侈品」、「機能有機會發展，視野很難」、「只要機能不是差到會餓死，選視野，開闊帶來的寧靜，無價」、「景觀絕對，現在都靠外送，樓下有餐廳小7反而覺得很煩扣分」。

不過，機能派的網友則持不同的看法，、「當然是機能，你一天有多長時間抬頭看過外面長什麼樣」、「我選機能，畢竟我看電視看手機比看窗外多」、「個人認為景觀看一星期就麻木無感了（就像娶到正咩，看久就無感），機能才是生活呀！，頂多偶爾想起有空閒時看著窗外放空。」、「之前住12樓，無遮蔽，還能看到1010煙火，結果整個夏天窗簾都直接拉下來，因為太熱」、「兩個都住過，選了機能，但會懷念視野，不過生活還是最實際」。

特別值得一提的是，不少網友認為，有小孩才需要做選擇。「小朋友才做選擇」、「有小孩的還是選機能吧，吃早餐都要騎車去，小孩買文具什麼的，要他走多遠景觀，看一個月，就是改看電視了啦，兩種都住過 覺得買吃的走路能到 還是比較實在」、「未來有小孩，那就是機能了，時間寶貴」、「大人機能好解決，挑景觀，有小朋友就一定挑機能好的，罵小孩都沒空了，哪有美國時間看景觀」。

(中時新聞網)