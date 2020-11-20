20日上午南投縣長林明溱出席縣議會總質詢，針對議員希望開發大型工業區讓青年返鄉就業等問題，林明溱說，未來旺來產業園區、埔里地方特色產業微型園區、草屯手工藝智慧園區、竹山竹藝產業園區、中興新村高等研究園區完成後，將大幅提升青年回流意願。

林明溱表示，為了提供就業機會，縣府近年規劃旺來產業園區、埔里地方特色產業微型園區、草屯手工藝智慧園區、竹山竹藝產業園區等4個小型產業園區，目前持續推動。旺來產業園區已招商完成，有10餘家廠商會進駐；埔里地方特色產業微型園區已完工；草屯手工藝智慧園區所有程序完成，將進入開發階段；竹山竹藝產業園區也積極規劃中，未來4個產業園區完成，將可增加青年就業機會。

而為解決青年就業居住問題，投縣府於草屯手工藝智慧園區也預留青年住宅用地，未來該園區完成後，縣府有足夠經費將儘快興建青年住宅，讓青年能在地就業，在地安居。

另外，中興新村高等研究園區目前只限企業開設研究單位，效益有限，進駐意願較低，如能開放企業開設無汙染生產線，讓研究生產一貫化，將可大幅提升廠商進駐意願，對經濟產值及就業將有很大幫助，縣府企盼國發會能審酌企業需求，採納地方建言，讓園區發揮最大功能，助益中興新村活化。

(中時 )