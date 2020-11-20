自從前高雄市長韓國瑜被罷免後，引發各級民代罷免浪潮，高雄市議員黃捷、陳致中、桃園市議員王浩宇等人都遭民眾發起連署罷免。中選會則於今(20日)宣告議員王浩宇罷免案成立，將於2021年1月16日舉行投票，消息曝光後，引發各界關注。然而，回顧「罷王進度」，總部是在今年6月30日成立，並於8月11日正式通過第一階段連署，隨即展開第二階段連署活動。

以下為《中時新聞網》整理出罷免王浩宇案進行程序表：

議員王浩宇罷免案相關時間表。(莊雅婷製表)

罷王行動發起人、也是現任公益傳播基金會執行長唐平榮表示，罷王是要讓下一代有一個非常良好的政治環境，「王浩宇已經成了新生代政治人物非常錯誤的代表，這種造謠抹黑製造對立扭曲的價值，我們不該讓他繼續蔓延」，所以必須站出來終結這種網路的錯誤價值。

中選會今宣告該罷免案成立，並表示該罷免案原連署人人數3萬8,922人，符合規定人數3萬3,362人，不符合規定人數5,560人，已達法定連署人人數，同時決議於2021年1月16日舉行投票。

而今天罷免案成立後，罷免王浩宇粉專也寫下，「WeMadeIt、2020最好消息」，不少網友則說，「非浩不投，光復中壢」、「剩最後一哩路了」、「身為中壢人的聖戰」。

(中時新聞網)