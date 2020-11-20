美國總統川普仍拒絕認輸，並訴諸法律戰。川普競選團隊至少提出了9項訴訟，以質疑大選結果。但法律專家認為，其中許多訴訟是「無力的」。外界還指出，川普律師提出的訴訟主張往往低級可笑，並有許多無厘頭錯誤，例如將「監票員（poll watcher）」 誤拼為「鋼管舞觀眾（pole watcher）」等。

川普的私人律師朱利安尼19日在記者會上表示，他計劃提起更多訴訟，以指控民主黨人參與一場「全國陰謀」來操縱選舉總票數。朱利安尼負責賓州的訴訟，雖然他斷言否認自己日薪高達2萬美元，但他時隔30年首度出庭，卻鬧出多宗笑料。

據《香港經濟日報》19日報導，朱利安尼17日出庭時，一開始就在未能提供任何證據下，於庭上指選舉日全國範圍出現大規模選舉欺詐事件。惟地方法院法官布蘭（Matthew Brann）立即表示，「本案並非涉及舞弊欺詐的訴訟。」

其次，法官問朱利安尼，要求法院判超過680萬張選票無效，而這會剝奪該州所有選民的投票權，反問對方結果是否可能合理？朱利安尼卻表示，費城和匹茲堡的共和黨選舉監察員被禁止監督點票過程，因此他只要求法庭判相關的68萬票作廢。

不只是680萬與68萬的差別，法官亦提醒朱利安尼，川普團隊上周末提出的訴訟修訂版本中，已刪除與該問題有關的法律要求。

再者，朱利安尼疑似將民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），叫做前總統小布希（George W. Bush），稱「川普團隊與布希團隊遭到完全不一樣的對待。」

最後，朱利安尼遭法官詢問數個法律細節問題時，都未能順利回應。代表該州數縣的律師Mark Aronchick質疑朱利安尼不懂法律，形容對方如活在幻想世界，於庭上提出橫蠻可恥的指控。

川普團隊此前提起的訴訟指出，賓州計票員在處理郵寄選票時，沒有受到監票員足夠的監督，而這對川普的合法權利造成損害。賓州最高法院於當地時間17日駁回這一訴訟，理由是出於疫情防控的考慮，費城選舉官員要求監票員和計票工作人員之間保持至少15英尺（約4.57公尺）的距離。

(中時 )