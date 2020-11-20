蔡英文總統今在臉書表示，台灣要走向國際，今晚就是關鍵時刻！台灣時間今天晚上，稍後有兩場重要的經濟對談將要登場，一場是 APEC經濟領袖會議，一場是台美經濟繁榮夥伴對話。「關鍵時刻，就讓我們團結打好這場國際盃！」

總統在臉書指出，APEC經濟領袖會議將由張忠謀創辦人代表她出席，針對防疫、公衛、經濟振興等重大議題，向亞太各國分享台灣的經驗，並提出合作倡議。台美經濟繁榮夥伴對話台灣代表團將跟最重要的貿易夥伴美國，就供應鏈合作、5G乾淨網絡、基礎建設及能源等面向，進行深度戰略對話，並開啟更進一步的合作。

總統指出，面對後疫情時代的挑戰，台灣能夠參與這些對話，不僅展現出我們因應局勢變化、把握關鍵機會的決心，也代表在全球供應鏈重組趨勢中，我們踏出國家發展戰略的關鍵一步，要拓展全球布局！

總統強調，世界經濟秩序正在重組，台灣不僅要和美國緊密合作，更要和其他重要合作夥伴，共同開拓全球市場，把「MIT upgrade」做出成績。相信以台灣產業的彈性靈活和創新能力，一定能在激烈的國際競爭中脫穎而出。

總統表示，過去這幾天，台股創下新高，第三季的經濟成長率和出口統計，都有不錯的表現。加上從去年以來的投資大爆發，這些現象都證明了，只要國家在正確的軌道上，再多挑戰都可以克服。

(中時 )