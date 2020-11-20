雲林縣台西鄉五條港安西府特別以8萬8千台斤雲林西螺米，製成230公尺米巨龍，場面相當壯觀。（周書聖攝）

雲林縣台西鄉五條港安西府特別以8萬8千台斤雲林西螺米，製成230公尺米巨龍，場面相當壯觀。（周書聖攝）

雲林縣台西鄉五條港安西府將於22日舉行「七朝清醮祈安護國」大建醮活動，目前已有一萬多尊神像駕臨安西府，廟方還特別以8萬8千台斤白米製成230公尺米巨龍，總統蔡英文20日晚間親臨現場為米巨龍開光點睛。

五條港安西府暌違25年，再度擴大舉辦建醮活動，22日起將一連9天安排隆重科儀，屆時有歌星獻唱聯歡晚會、千萬跑車展、高空煙火秀、黃俊雄布袋戲等，熱鬧非凡。根據廟方表示，本屆建醮活動是去年張李莫千歲以12個聖筊指示廟方辦理的，適逢疫情蔓延，希望藉此為鄉親消災解厄。

建醮活動為當地一大喜事，廟方特別邀請米藝大師葉峻男精心製作230公尺「米巨龍」，龍體使用8萬8千台斤雲林西螺米製成，龍身布上1萬枚鍍金龍幣點綴，吸引眾人目光，並由蔡英文揭下紅布爲米巨龍開光點睛。

蔡英文表示，今年全台因為疫情關係遇到很多挑戰，但台灣仍在全球氣氛低迷狀態下，走出自己的路，參拜時特別向張李莫3位千歲祈求風調雨順國泰民安。總統強調，將以3位千歲的精神領導政府，帶領台灣人走出新的路。

廟方表示，米巨龍身上的限量金幣是以張李莫千歲為概念設計，希望信徒「來安西」回去就能安心，象徵扭轉乾坤，也提供信徒購置收藏，歡迎民眾前往登記。

(中時 )