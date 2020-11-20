高中擁有「南湖大將軍」封號的江均，20日在富邦人壽大專籃球聯賽(UBA)上演生涯處女秀，結果交出15分、12籃板的雙十數據，幫助地主輔仁大學84比63輕取台北市大，但他兩分球投8中7，三分球竟是投6中0，外線手感有夠爛。

「因為我很亢奮，每次出手力道都很大，大概是過度興奮了，我明天必須要收一點，畢竟這是我生涯第1場UBA比賽，我太想要表現自己，」江均說，「我真的很怕會把籃框打壞，教練賽後還虧我，叫我明早自己來中美堂修理籃框！」

輔大「寶兒」教練楊哲宜賽後也沒忘記窺一下江均，「假如扣除外線表現，我應該會給江均80分，他在保護籃板與切入破壞表現不錯，只是在急停跳投與三分外線方面需要好好加強。」聽到江均三分球6投中0，寶兒教練也只能搖頭。

輔大在全新UBA學年度賽事，面臨曾祥鈞、盧峻祥兩大主力畢業，吳沛嘉也轉學去世新，陣容確實不如上屆完整，楊哲宜表示，「目前團隊狀態只有6成，既然身高不如對手，我當然希望大家發揮更多速度與空間優勢，增添贏球機會。」

楊哲宜也強調，接下來希望剛從中華白回來的魏嘉豪，可以扮演學長與領袖的雙重角色，且把中華白學到的東西帶回輔大校隊，「至於盧峻翔留下的強勢得分點空缺，我還是必較傾向江均可以補上，楊承翰則是扮演箭頭的角色就好。」

(中時 )