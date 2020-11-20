中天電視20日在雲林縣斗六市行啟紀念館舉辦「反關台、挺中天、反移頻、撐民主」戶外開講，大批民眾前往聲援。（周麗蘭攝）

韓國瑜的妻舅、雲林縣議員李明哲痛批民進黨執政，台灣民主倒退，且是開高鐵速度倒退，北韓還要封閉，比海盜國家還要落後。（周麗蘭攝）

雲林菜農林佳新預測台灣未來言論自由會更緊縮，民眾日子會更冷、更苦，11月22日一起上街頭為自己與子孫的命運發聲。（周麗蘭攝）

NCC關中天連民進黨青年也看不下去！一名戴姓民進黨員20日在雲林縣斗六市行啟紀念館舉行的「反關台、挺中天、反移頻、撐民主」戶外開講公開呼籲「換行政院長，讓中天復台」。

戴姓青年說，他是民進黨員，從不看中天新聞，是政府要關中天才開始看，他對蘇貞昌很失望，只會打壓可能會參選2024總統的人選，希望行政院長換鄭文燦，讓中天復台，對的事情民進黨、國民黨一起合作。

雲林縣長張麗善到場聲援表示，中天的評論讓民眾有更多智慧，分析國家政策對人民的利弊，NCC卻當民進黨的附隨組織，失去公平客觀，為一黨量身訂做、羅織罪名，想關就關，民進黨打破自己的神主牌。

張麗善說，以後還有哪個電視台願意出來聽民眾的聲音？敢批判政府？講人民想知道的事？以後看不到中天新聞了，但她已經訂閱中天的App，呼籲全民一起訂閱。

韓國瑜之妻舅、雲林縣議員李明哲痛批，台灣不只民主倒退，而且開高鐵倒退，比北韓還要封閉，比海盜國家還要落後，這個政府對自己的執政完全沒信心，走到哪裡都讓人吐槽，不關中天它還能做甚麼？

李明哲說，中天站在社會閱聽大眾的立場，為社會揭弊監督政府，除了中天看不到對政府批判，都是在歌功頌德；政府關中天不只沒收民眾選擇媒體的自由，連為民眾發聲的管道都不見了，如今不同意見就是反對政府，全世界只有台灣是政府唯一正確，沒有中天，政府無法無天。

菜農林佳新說，當韓國瑜被扭曲的時候，還有中天澄清，未來沒有中天了， 民進黨講什麼就是什麼，民進黨政府吃銅吃鐵吃鋁，不愛惜羽毛，燒了自己的神主牌陪葬，民進黨前輩地下有知也會流淚。

林佳新說，未來的路會更艱難，人民面對的是一個不公不義的政府，又少了中天頻道發聲，未來的苦日子還不知道有多久，大家要更團結在一起，11月22日一起上街，為自已及子孫的命運發出怒吼。

中天電視20日在雲林縣斗六市行啟紀念館舉辦「反關台、挺中天、反移頻、撐民主」戶外開講，大批民眾前往聲援，除上述人員出席外，縣議員王又民、前縣府新聞處長周柏吟、台北市議員葉元之、賴岳謙教授也到場發表看法。

(中時 )