台中一名人妻小萍（化名），2016年與丈夫結婚後育有2子，今年5月無意間在丈夫的IG發現他與一名女子寶寶的曖昧對話，經追問，丈夫坦承外遇，而且2人在五月間發生2次性關係，更讓她生氣的是，這名「寶寶」還是她的大學閨蜜，氣的提告求償60萬元精神撫慰金，雖然「寶寶」否認與小萍的丈夫到摩鐵發生性關係，親密對話也只是「打嘴炮」，但法官審理後仍將她判賠30萬元。

寶寶被告後辯稱，她在IG與小萍的丈夫夫「打嘴炮」，並沒有破壞小萍夫妻的婚姻，且小萍求償的60萬元也過高。但小萍拿出書面資料，上面還有丈夫的親筆簽名，內容為2人於5月6日、19日分別發生一次性行為。

法院函詢甲汽車旅館今年5月6日凌晨2時左右，有無寶寶與小萍丈夫使用本人登記的進出紀錄，該旅館回函「經由本司查閱並無該旅客入住及休息之紀錄」。另函詢乙汽車旅館5月19日中午12時左右房客進出的登記紀錄，該旅館回函「中午消費的顧客皆屬休息客人，並不會登記旅客姓名，只會登記交通工具之車牌。」結果發現有寶寶的車牌紀錄，但寶寶卻說不是她的車。

法官依相關證據無法判定寶寶與小萍的丈夫是否一同進出汽車旅館，或發生通姦行為，但客觀上認定2人的親密對話，已逾越已婚男子與其他女子的正常社交活動分際，足以破壞小萍的婚姻圓滿，認為寶寶應賠償小萍30萬元精神撫恤金較合理。

(中時新聞網)