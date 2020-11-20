日本人氣漫畫《美少女戰士》推出動畫後，亞洲各地的大人小孩都喜歡，後來更出現劇場版，討論度相當高；今（20）日傳出曾為《美少女戰士》的反派「卡歐莉娜」配音的日本聲優よのひかり病逝消息，家人喊話「希望大家不要忘記她的聲音」。

日本知名女聲優よのひかり今年46歲，配音過許多知名動畫角色，其中最有名的就是經典動畫《美少女戰士》中反派「卡歐莉娜」一角，聲音表現令人印象深刻；不久前又加入《美少女戰士Crystal》的配音，要重現當年壞透了的「卡歐莉娜」，該作品是為了紀念「美少女」20週年，原定今年上映，卻因疫情延至明年。

但聲優よのひかり日前身體微恙，在家休養一段時間，她的家人今日在她的推特公開過世消息，表示她不敵病魔，於本月15日病逝；家人感謝她的粉絲一直以來的支持，也說よのひかり把一輩子都奉獻給配音工作，希望大家不會忘記她的聲音。

而聲優よのひかり除了《美少女戰士》中的反派「卡歐莉娜」外，動畫《火影忍者疾風傳》的「薩姆伊」、電影《穿著Prada的惡魔》裡的「艾蜜莉」在當地上映時都是由她配音。

皆様へ よのひかりの家族です。よのは病気療養中でしたが、2020年11月15日に永眠致しました。声の仕事を愛し抜いた人生でした。生前よのを応援して下さったすべての皆様に心より感謝申し上げます。よのひかりの声は作品の中で生き続けます。どうか作品と共によのの声を忘れないでいてあげてください — よのひかり (@PikaYono) November 20, 2020

(中時新聞網)