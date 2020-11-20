日本人氣漫畫《美少女戰士》推出動畫後，亞洲各地的大人小孩都喜歡，後來更出現劇場版，討論度相當高；今（20）日傳出曾為《美少女戰士》的反派「卡歐莉娜」配音的日本聲優よのひかり病逝消息，家人喊話「希望大家不要忘記她的聲音」。
日本知名女聲優よのひかり今年46歲，配音過許多知名動畫角色，其中最有名的就是經典動畫《美少女戰士》中反派「卡歐莉娜」一角，聲音表現令人印象深刻；不久前又加入《美少女戰士Crystal》的配音，要重現當年壞透了的「卡歐莉娜」，該作品是為了紀念「美少女」20週年，原定今年上映，卻因疫情延至明年。
但聲優よのひかり日前身體微恙，在家休養一段時間，她的家人今日在她的推特公開過世消息，表示她不敵病魔，於本月15日病逝；家人感謝她的粉絲一直以來的支持，也說よのひかり把一輩子都奉獻給配音工作，希望大家不會忘記她的聲音。
而聲優よのひかり除了《美少女戰士》中的反派「卡歐莉娜」外，動畫《火影忍者疾風傳》的「薩姆伊」、電影《穿著Prada的惡魔》裡的「艾蜜莉」在當地上映時都是由她配音。
(中時新聞網)
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