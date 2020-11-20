志信（2611）因子公司美麗灣投資的台東美麗灣渡假村，經仲裁庭判決，台東縣政府須以6.3億元買回，持股約六成的志信今年第三季列了3.32億元業外損失，稅後虧損2.32億元，EPS -1.34元。公司20日公告出售基隆暖暖土地，獲利2.73億元，彌補美麗灣渡假村的損失。

志信在暖暖的33筆土地屬於投資性質，總面積4,066評，其中工業用地3,668坪，其餘屬於保護區土地，總售價6.42億元。公司希望能在今年內完成移轉，讓獲利列入今年財報。

該公司本月13日公司董事會決議買回200萬股庫藏股，以維護公司信用與股東權益。庫藏股買回股份種類為普通股，買回總額上限為6.24億元，預定買回期間在109/11/16～110/01/15，預定買回200萬股，買回區間價格4.96～8.00元，股價低於區間價格下限，將繼續買回。

志信今年前兩季賺124.5萬元，EPS 0.00元，前三季累計營收4.46億元，虧損2.33億元，EPS-1.34元。

(工商 )