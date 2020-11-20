台灣綠色能源產業聯盟20日成立，理事長陳光雄號召環保界知名企業，一起推動綠色產業。他說，聯盟六大核心是綠色、健康、智慧、循環、創新再加上政策，希望在循環經濟永續經營的理念下，透過產業鏈整合，藉由物聯網的科技，打造生態永續的生活環境。

陳光雄表示，過去從綠色能源起步，然後發現綠色能源最有效的管理，需要智慧化，所以在智慧的部分加進了綠色，讓綠色能更有效的管理。但有了智慧、綠色，人們最在乎的就是健康，後來就出現健康的食衣住、健康的農產品、生活食品、居住。但是台灣是資源有限的地方，又需要循環經濟的概念，這些都有了的同時，需要創新的模式，再加入政策的協助，就成了聯盟的六大核心：綠色、健康、智慧、循環、創新、政策。

陳光雄說，愛地球不能是口號是必需捲起袖子立刻執行的事，因此「台灣綠色能源產業聯盟」在2020年出發了！台灣有全球最強的科技能力，「台灣綠色能源產業聯盟」以此為本在循環經濟永續經營的理念下，期望透過產業鏈的整合，再藉由物聯網的科技能力，發揮打造生態永續之生活環境。台灣綠色能源產業聯盟更宣誓做為地球環保尖兵，捍衛地球的健康，找回人與自然間最簡單的關係！

在陳光雄號召下，台灣知名環保企業一起響應，包含王人謙（工業技術研究院綠能與環境研究所所長）、呂中豪（桃園市旅行商業同業公會理事長）、李統進（台灣電池協會榮譽理事長）、卓清松（台灣節能減排協會理事長）、翁樸山（台灣區電機電子工業同業公會會策顧問）、常家度（新北市綠色能源產業聯盟秘書長）、張簡良國（新北市營建廢棄物回收再利用協會執行秘書）、許世杰（財團法人台灣建築中心執行長）、陳子昂（財團法人資訊工業策進會總監）、陳家濬（桃園市工商發展投資策進會總監）、陳惠琳（資源循環台灣基金會執行長）、黃鋆鋇（台北市電腦公會副總經理）、劉耀東（中華民國購物中心協會榮譽理事長）、鄭余鎮（社團法人中華消費者協會創辦人）、鄭福田（財團法人台灣綠色生產力基金會董事長）、蘇旭志（桃園市商業總會理事長）、王明德（台灣人居環境全生命周期管理學會），希望展現綠色產業的能量。

(中時 )