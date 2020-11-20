隨著美國總統大選逐漸落幕，白宮將於2021年易主。據《美聯社》與《外交家》多個媒體報導，有鑒於中國大陸駭客對智慧財產權的竊取日趨嚴重，加上學者詐領補助金的事件時有所聞，即使換上拜登上台，美國司法部恐延續川普強硬的態度，持續對前述犯罪行為進行調查與追訴。

報導指出，呼應川普視大陸為美國最大的對手的論點，美司法部過去4年以來針對竊取智慧財產、詐領學界補助金的教授頻頻提出訴訟。此一趨勢隨著拜登上台，恐不會出現根本性轉變。

文中主張除北京所為已違反美官員一再強調的國際準則外，即使反陸的論調因拜登上台而畫上休止符，大陸情報人員的類似案件卻可能加速成長；更何況，早在川普上台前，有關商業機密切取的消息便時有所聞。

國際研究中心（CSIS）資深副總裁路易斯(James Lewis)認為，對大陸強硬的主旋律恐怕不會因為川普人去而政息。這完全不是美國單方面就能決定的，而是大陸能否停止類似行動，而這類行動只會凸顯陸方的侵略性。

2018年11月，美司法部發動「中國行動」，針對陸方竊取智慧財產權與滲透並擴張對國外影響力的行動，祭出多管齊下的努力。之後的新冠肺炎大爆發，川普指責大陸應負起責任，以及包括國務卿蓬佩奧等人的連珠砲轟北京政府，都讓美國對陸政策日趨強硬。

主管國安事務的司法部助理部長德梅斯(John Demers)認為，對於陸方竊取智慧財產權、收集敏感個資、採取嚴格審查制度等等做為，自由市場與民主制度國家已難以睜一隻眼、閉一隻眼。特別是，針對大陸對美國及其盟友非法性掠奪的活動，五角大廈對夥伴與盟友的承諾絕不會動搖。

隨著拜登上台，北京貿易、人權的不良紀錄，結合間諜行為、偷竊尖端技術的指控，讓美國深陷與大陸貿易、科技與安全的衝突漩渦，拜登很難在對陸政策出現髮夾彎。

儘管俄國的駭客對美國大選也造成威脅，但中共的行動更引人注目。美國聯邦調查局局長瑞伊(Christopher Wray)表示，幾乎每10小時就會有1件大陸情報案件立案。司法部則證實自「中國行動」以來，與大陸有關的商業秘密竊盜案已有10多起遭起訴。大陸駭客甚至遭美方起訴，試圖竊取新冠疫苗技術。

大陸的黑手更伸向校園。約有數十名教授遭指控未誠實申報其自大陸取得的研究補助。美方憂心，這些與中共暗通款曲的學者，會偷竊美方的研究結果轉而提供給大陸。

這些都讓拜登任內的司法部，會將打擊智慧財產竊取作為優先項目。事實上，自歐巴馬時期，中國大陸的駭客便已成為美方眼中釘。2014年司法部就對5名大陸軍官提出訴訟，指控其竊取商業機密。長期以來的主旋律，恐非一人上任便會出現翻天覆地的改變。

(中時新聞網)