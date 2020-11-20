麥當勞稱霸台灣速食界多年，網友好奇，這些年來不少速食品牌相繼推出，為何只有麥當勞屹立不搖？而且不管開在哪一縣市，都能吸引滿滿人潮前往消費，甚至排隊等位子。有網友整理出3大優點，說明麥當勞憑什麼成為台灣速食龍頭。

原PO在PTT發文詢問，「每次經過任何一家麥當勞，人潮永遠一大堆，明明就是那幾樣產品而已，從小吃到大的人不嫌膩嗎？為何麥當勞在台灣幾10年來不曾退燒？」

台灣第一家麥當勞於1984年2月18日，在台北市民生東路開店，距今36年。網友們指出3大優點：「便宜又衛生」、「品質穩定」、「方便」。

「品質真的穩定，不管在基隆吃或墾丁吃，味道都一樣」、「食安佳也不算貴，CP值高」、「以前笑它是垃圾食品，現在發現外食它最安全」。有網友認為，麥當勞的漢堡結合澱粉、蛋白質、蔬菜，「其實媽媽希望我們吃的東西，都有啊」。

也有網友指出，麥當勞展店地點是關鍵之一，「地段好，幾乎都選在人潮多的地方，走累了適合休息」、「環境明亮、乾淨，重點有冷氣吹」、「有時候不知道約哪，就約麥當勞了」、「剛好打到台灣人貪小便宜的心理」。

(中時新聞網)