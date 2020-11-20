RCEP(區域全面經濟夥伴協定)於15日由亞太等15國正式簽訂，對於台灣被排除在外，可能遭遇哪些嚴重衝擊，台大經濟系兼任教授朱雲鵬表示，台灣無法加入RCEP，有研究報告指出，到2030年將會對台灣的GDP減少0.4%，數字看似很小，但台灣每年經濟成長率要「保2%」，其實是很可怕的。

國民黨智庫「國政基金會」今天召開「RCEP簽署 台灣準備好了嗎？」記者會，此次會談由經濟財政組召集人林祖嘉主持，邀請台大經濟系兼任教授朱雲鵬、中國文化大學全球商務系兼任副教授杜震華、國民黨立委陳以信和吳怡玎等人與會。

依外國學者在今年6月的最新研究估計，RCEP生效之後會對台灣的經濟產生負面衝擊，到2030年，台灣的GDP總量會減少30億美元，約-0.4％；同時，會使當年台灣對外貿易減少80億美元，佔1.6％。從現在台灣每年經濟成長率在2％上下來看，RCEP對台灣的GDP與對外貿易的影響都非常嚴重，絕不可輕忽。

朱雲鵬在會中指出，RECP成立，對於台灣的影響是永久性的，目前對於這樣的影響研究報告，但這些研究報告都還是沒有考慮RCEP所帶來的投資移轉效果，RCEP簽訂裡面包含很多保護投資協定還有服貿。而自貿區簽訂後，對該區域投資也會增加，包括內部及外來投資。

他首先提到，雖然只是約略估計，如果把投資移轉效果算進去，那會對台灣的經濟成長率(GDP)影響，造成減少-0.76%，這就影響很大了，就算把原報告中的印度去掉再做測算，也一樣會造成-0.7%的影響，所以這影響是每年都會持續存在的，只要台灣沒加入，每年都會減少這麼多，對經濟是會有重大影響的，其實是一個很可怕的數字。

朱雲鵬再指出，根據研究報告顯示，有了RCEP以後，台灣出口值下降最大前三名，第一是化學、橡膠和塑膠製品，差不多會減少23億美元，第二是機械設備，第三是紡織，這對台灣的就業市場有重大影響，尤其在是南部縣市。

(中時新聞網)