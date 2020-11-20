食品大廠南僑（1702）20日公布10月自結稅後淨利為7,479.6萬元，年增0.83％，單月EPS為0.3元，與去年持平；累計前十月稅後淨利7.15億元，年增3.06％，累計EPS為2.89元，也高於去年同期的2.8元，可看出已擺脫上半年疫情影響，重返成長軌道。

今年受新冠肺炎疫情衝擊，南僑累計前八個月稅後淨利都較去年同期衰退，但隨著疫情逐漸趨緩，兩岸油脂及冷凍麵團事業回穩，加上泰國新產能挹注貢獻下，獲利衰退幅度不僅逐月明顯收斂，累計前三季更拚出正成長，年增2.8％，累計前十月獲利成長率更提升。

展望後市，據了解，泰國南僑新的嬰兒米果線效益不錯，明年產能可望滿載，並展開新的產線投資計畫，至於麵包零食線則預計明年加入；大陸方面隨著疫情趨緩，營運也逐漸回溫，已大致恢復去年水準，整體來看集團營運可望回歸常軌。

此外，南僑旗下慢食麵品牌「小廚師」近期在台灣推出「四神排骨豬肚麵」新品，是市面上前所未見的泡麵口味，更是會長陳飛龍的私房菜，一碗定價198元，首批限量4,800碗，預計12月還將進第二批9,000碗，搶攻高價麵市場商機。

據南僑表示，小廚師「四神排骨豬肚麵」是在泰國南僑生產，使用泰國當地的豬肉，並承襲台灣點水樓餐廳的做法，希望呈現餐廳原味，首波已於11月11日開賣，在點水樓餐廳、寶萊納餐廳、小廚師官網跟其他電商平台銷售。

(工商 )