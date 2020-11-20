針對俄羅斯軍工企業年度報告指稱大陸採購121架軍用直升機，美媒分析表示，這是為了因應台海局勢緊張與中印邊界對峙升級，這些直升機可以在台灣海峽、青藏高原和南海等地區派上用場。而大量的直升機採購已經讓大陸已成為俄羅斯相關型號直升機的最大海外用戶。

《美國之音》指出，俄羅斯國有軍工企業俄羅斯技術集團發表的年度報告說，中國大陸去年採購高達121架運輸和攻擊運輸直升機，交易總金額能超過20億美元，這也是蘇-35戰機和S-400防空導彈之後，近年來俄羅斯與大陸最大的一筆軍火交易。

報導說，大陸所採購的這121架直升機包括：68架米-171和改進型的米-171E直升機；18架能夠掛載武器，可執行對地攻擊任務的米-171SH攻擊運輸直升機。上述的86架直升機均採用烏克蘭西奇飛機發動機廠所生產的TV3-117式引擎。

另外，大陸還採購了21架安薩特式輕型運輸直升機，還特別要求在14架米-171直升機上使用寇里莫夫設計局研製的VK-2500引擎。

分析指出，目前台海局勢緊張，中印邊界對峙升級，這筆直升機交易因此格外引人關注。尤其是其中的14架米-171直升機因為使用俄羅斯的VK-2500引擎，更能在中印邊界對峙前線，或是台灣海峽和南海派上用場。此款引擎是為取代烏克蘭西奇發動機廠的TV3-117引擎，其主要特色是能有效地同時在高原和高山低溫環境下與炎熱氣候中使用。

目前大陸已能自製直-20、直-8、直-18等運輸直升機，為何仍然要大量購買俄制直升機？俄羅斯軍事分析人士認為，可能的原因是陸製直升機部份技術性能在特定環境下無法滿足軍方要求；第二種原因可能是大陸直升機產量有限，因此需要採購俄製直升機應急。

分析人士說，解放軍陸軍正積極打造陸軍航空旅和空中突擊部隊，青藏高原大量哨所更依賴直升機補給。海軍的航母以及其他各種登陸艦與直升機母艦都需要裝備大量直升機，此外民用領域對直升機的需求也十分巨大。

報導說，米-171是著名的米-8直升機的升級版。米-8直升機也號稱是世界上產量最多的雙引擎運輸直升機。米-171直升機可搭載16名士兵，能運輸4噸，或是外掛4噸重的貨物。大陸是目前除俄羅斯之外使用米-8最多的國家。

(中時新聞網)