蔡依林今晚在高雄巨蛋開唱。（凌時差提供）

蔡依林（Jolin）的「Ugly Beauty 世界巡迴演唱會」，年初台北演唱會結束後，時隔11個月，20日起一連兩周共6場在高雄巨蛋登場；相隔七年二度唱進雄蛋，Jolin秉持「推陳出新」原則，規劃驚喜回饋歌迷，包括開場道具「百萬巨型惡之皇冠」、獻唱台語歌、贈送進場歌迷人手一支桃紅色手斧燈，並準備5套絕美全新造型。

Jolin為了南部粉絲，特別練唱多首最近常聽的台語歌，準備在演唱會上送給大家；有些歌是她第一次唱，因此最近Jolin只要有空檔就不斷練唱，預告接下來的每場演出可能都會換不一樣台語歌，希望與台下歌迷尬歌。等待多時終於和歌迷重逢，Jolin開場獻唱〈惡之必要〉、〈甜秘密〉等歌後，興奮大喊：「經過了一年，還是準備來給我剃頭是嗎！今天的女魔頭還喜歡嗎？」

為了喚起歌迷對演唱會主題「ugly beauty」的記憶，高雄場的視覺增添畫龍點睛新意，開場化身為惡之女王的Jolin，登七層樓高「提頭」現身，這回在「ugly beauty頭顱」動手腳，為它「加冕」了一個巨型「惡之皇冠」，氣勢凌人！為了這個開場重量級的驚喜，主辦單位費盡心思從美國訂製並空運來台，費用高達20萬美金（約600萬台幣）。

(中時 )