行人闖平交道遭撞命危 普悠瑪死傷事故 鶯歌-桃園間延誤 21:072020/11/20 中時新聞網 王嘉慶 、 賴佑維 、 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵發生行人闖入鐵軌事故，消防隊員趕抵時，當事人已無生命跡象。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵西部幹線20日晚間8點47分發生死傷事故，目前鶯歌桃園間各級列車均有延誤。 據了解，台鐵283次普悠瑪列車今晚在鶯歌桃園間東正線發生事故，造成人員死傷，上、下行各級列車均有延誤，預計晚間10點30分恢復正常。 這起事故是一名行人闖入平交道，遭列車撞擊，消防隊員獲報趕抵現場時，行人失去呼吸心跳脈搏反應，目前搶救中。 事故發生在東正線56K+700處，這列由花蓮壽豐開往雲林斗六的普悠瑪號283次，在鶯歌桃園間撞到闖入平交道的行人，相關單位現場處理中。 (中時新聞網) #台鐵 #普悠瑪 #死傷事故 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川普胡搞人事 林濁水諷：保證創下紀錄 16:402020/11/20 政治 APEC視訊峰會本週登場 傳川普將代表美國與會 06:142020/11/19 國際 《國際政治》喬治亞人工計票結束 拜登仍小贏川普 10:002020/11/20 財經 陸駭客頻竊取智慧財產 拜登將持續川普硬起來路線 20:522020/11/20 國際 美環保署長擬下月訪台 藍委：足證政府押寶川普的大內宣 16:112020/11/20 政治 《時來運轉》運彩報報－英超榜首大戰 紅軍殘陣鬥狐狸 11:452020/11/19 體育 「監票員」變「鋼管舞觀眾」 川普律師笑料百出 20:182020/11/20 國際 川普絕望了 喬治亞州重計票結果出爐 拜登仍勝 09:382020/11/20 國際 憂加劇分裂 拜登不想對川普刑事調查 04:102020/11/20 兩岸要聞 拜登氣炸 痛批川普將入美史冊成最不負責任總統 11:002020/11/20 國際 生活熱門新聞 比送衛生紙還狂 全聯鮮奶「買一送一」 網讚：夢幻組合 - 生活 年薪破百萬 台積電工程師打破沉默：35歲就不做了 - 生活 牛肉麵風波周玉蔻抵制失敗再吐驚天6字 宅神：辣台派終於瘋了 - 生活 迎耶誕 中衛口罩先變色展現時尚風 - 生活 行人闖平交道遭撞命危 普悠瑪死傷事故 鶯歌-桃園間延誤 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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