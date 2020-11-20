台鐵西部幹線20日晚間8點47分發生死傷事故，目前鶯歌桃園間各級列車均有延誤。

據了解，台鐵283次普悠瑪列車今晚在鶯歌桃園間東正線發生事故，造成人員死傷，上、下行各級列車均有延誤，預計晚間10點30分恢復正常。

這起事故是一名行人闖入平交道，遭列車撞擊，消防隊員獲報趕抵現場時，行人失去呼吸心跳脈搏反應，目前搶救中。

事故發生在東正線56K+700處，這列由花蓮壽豐開往雲林斗六的普悠瑪號283次，在鶯歌桃園間撞到闖入平交道的行人，相關單位現場處理中。

(中時新聞網)