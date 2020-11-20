竹科新貴消費不減，加上台商回流前進竹北、苗栗竹南等帶動疫情年大新竹消費力不減反增；根據巨城購物中心董事長李靜芳指出，前10月逆勢成長3.5％，周年慶26日開打目標上看24億年增6％，可望挹注全年業績上看130億元。

今年因新冠疫情導致國人無法出國，相對消費留台灣的內需力道強勁，李靜芳指出，從九月中旬至今全台百貨周年慶業績均相當亮眼，新竹巨城購物中心預計26日起全台壓軸登場，會員比占逾85的桃竹苗主顧客均無不期盼這場採購盛宴，預計今年在全館逾25％改裝及包括lady M等109個超強快閃櫃帶動下，有望挑戰12天、24億元業績。

巨城上半年在地下一樓Lifestyle居家休閒生活區重劃改裝，以及3F潮流區、4F美食街、7F及8F主題餐廳等話題新櫃連番登場，共開出超過40個全新店櫃；7月中盛大開幕創藝大樓5F，擴大營業面積超過1,000坪並引進超過20個品牌，打造面積最大、功能最完善的親子藝文生活區，迎年度周年慶更引進點睛品旗下全台獨家「PROMESSA」婚嫁訂製體驗店，以及竹苗獨家「adidas Originals」經典旗艦店。

李靜芳強調，今年周年慶最大亮點，就是力邀近60家超夯快閃店及聯合特賣品牌排出堅強陣容，其中三分之一是首次進駐桃竹苗，一次吃飽買足全台話題商品，包括精品級千層蛋糕「Lady M」快閃店，大阪工匠級生吐司專門店等，而除了傳統滿千送百，還針對各樓面指定業種推出滿額贈，直接加碼回饋給消費者，加上HAPPY GO Pay點數回饋高達26倍再送百萬點，有望推升周慶業績6％成長，挹注全年上看130億元。

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