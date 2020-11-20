台灣女桌一姊鄭怡靜，在年終賽不敵大陸好手王曼昱，第三度止步八強。(新華社)

鄭怡靜第三度在年終賽止步八強。(新華社)

台灣女桌一姊鄭怡靜，今晚在世界桌球年終賽1比4不敵世界排名第五、大陸新生代好手王曼昱，繼2016、2018年之後第三次止步年終賽最終八強。緊接在後的林昀儒也在力拼6局之後2比4敗給了大陸前球王許昕，無緣闖進最後四強。

鄭怡靜在2016年的年終賽八強敗給了朱雨玲，2018年則輸給了丁寧，今年上午在16強賽擊敗了波多黎各年輕小將，順利晉級八強，可惜晚間面對去年亞軍王曼昱則是一路挨打，先以7比11、7比11連輸兩局，好不容易在第三局11比9扳回一城，無奈最終仍以6比11、6比11敗下陣來。

另三場八強賽大陸名將陳夢4比2擊敗德國選手派翠莎.索亞，孫穎莎4比2拍退韓國選手徐孝元，至於大陸另一名悍將王藝迪3比4惜敗在日本好手伊藤美誠。明天的四強賽對戰組合是陳夢迎戰孫穎莎，伊藤美誠挑戰王曼昱，大陸至少包辦1銀2銅。

台灣男桌一哥林昀儒，面對去年三度對戰都吞下敗仗的許昕，7比11、8比11連丟兩局，不過林昀儒隨即振作起來，11比9、11比7將戰局扳平，可惜後繼無力，2比11、3比11飲恨敗陣。

(中時 )