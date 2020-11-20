亞太15國簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），成立全球最大的自由貿易區，台灣被排除在外；行政院長蘇貞昌則是回應，RCEP已經談十幾年了，政府與業者早已超前部屬，衝擊當然會有，但不是那麼大。對此，國民黨智庫經濟組召集人、前陸委會副主委林祖嘉則是批評，這麼大的FTA圍在你旁邊，成立自由貿易區，台灣被排擠了，卻說影響不大，這很不適當。

針對台灣被排除在外，經濟部長王美花則表示，我國會持續產業升級，爭取加入更高的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。面對政府說法，據《中評社》報導，林祖嘉在國政基金會召開的記者會後受訪時批評，RCEP生效後，到2030年台灣的GDP總量會減少30億美元；同時，會使當年台灣對外貿易減少80億美元，對照今年出口成長只有1%狀況下，等於出口變成負成長，影響怎麼會說不大？

林祖嘉也認為政府要推新南向變得更用力，但效果只會變更差，他們全綁在一起，台灣要打進去更難。他直言，RCEP成員國占台灣對外貿易約57%，剩43%要努力，等於有一半的市場受到排擠。

另外，資深媒體人黃暐瀚日前也在臉書批評，「如果RCEP不重要，那為什麼蔡總統2016就職演說，要提積極加入RCEP跟TPP？」、「如果RCEP不重要，那為什麼還要繼續努力，期望美國日本，帶領台灣加入CPTPP？」因此他認為「不要再說RCEP不重要了。」

(中時新聞網)