東元電機、華新麗華兩公司今（20）日晚間宣布，雙方經董事會決議，雙方各自發行新股，進行換股，進行策略聯盟，共同布局下一代智慧電網、智能製造及新能源產業應用進行策略合作。華新每1股換東元0.83股，預計2021年1月6日為換股基準日，華新股有東元股權8％、東元持有華新6％。

東元協理兼發言人葉文中、華新幕僚長潘思如今日晚間在證交所舉行重大訊息記者會宣布，雙方本於互惠共利之基礎，整合既有客戶資源，加速事業發展，以分享彼此業務合作所產生之綜效。雙方以增資發行新股之方式，進行換股交易，華新麗華將以205,332,690股，交換東元電機171,103,730股，換股比例約為華新麗華每1股換發東元電機約0.83股。預計換股交易完成後，華新麗華將持有東元電機約8％股權，東元電機則將持有華新麗華約6％股權。

葉文中指出，東元電機技術雄厚，為全球前五大馬達製造廠商，同時在綠能產業、能源管理及智慧工廠等領域也有卓越之聲譽。華新麗華長期深耕基礎材料領域，為台灣電線電纜產業領導廠商，近年積極朝向智慧電網、太陽能及風能等產業應用產品發展。基於產業趨勢及市場共性，本次合作將結合雙方優勢，以互利共贏為基礎，共同開拓產業新局。雙方都打入彰化彰芳西島風電案供應鏈，未來合作將結合彼此優勢，提供客戶完整的解決方案，聯手爭取台灣及亞太風電市場商機，也將搶攻台灣、大陸及北美新能源市場商機。

葉文中、潘思如表示，東元與華新結緣已久，互信基礎深厚，在業務上亦有長期合作關係，本次合作案是著眼於彼此的發展願景，可以互相提攜，因此雙方對本次的策略聯盟抱持樂觀，有信心為兩家上市公司帶來成長動能，並為所有股東創造長期利益。

(工商 )