周興哲與同門的哥哥周予天、鄭心慈，19日晚間攜手出席時尚活動，他們雖然時常出席時尚秀，3人卻是首度在時尚秀中開唱、參與謝幕，相當興奮。周興哲、周予天也兄弟聯手演出，當周予天挑戰走秀時，周興哲在表演位置飆唱，一連演唱〈怎麼了〉、〈如果雨之後〉、〈小時候的我們〉等，大展兄弟之情。

周興哲說：「非常感謝有這個機會在DW大秀上演出，對我來說真的很新鮮，而且跟哥哥和心慈一起出席，真的超級開心。」周予天在台上首唱自創新歌〈白日夢〉等歌曲，還首度挑戰走秀，連換4套帥氣服裝，「很謝謝Daniel Wong給予機會，讓我參與這場盛大的秀，也是自己的處女秀。」並表示走台步比他想像中難，「不能只是一般走路，要控制好表情不尷尬，同時流露態度。」

周予天開唱前心裡緊張，事後說很享受表演的舞台，他分享新歌闡述正在追尋夢想的路上，歌詞裡頭提及偶像周杰倫，周予天笑說有認真考慮過要收拾行李搬到錄音室睡，「我的偶像Mr. Jay Chou成名之前也在studio睡。」而鄭心慈第一次在時尚秀上演唱，心情雀躍，她在現場看到大批模特兒，直呼：「好漂亮，羨慕她們身材又瘦又高。」她過去很希望身高能長到170公分，自虧「我只有158公分，站在model旁邊，瞬間變小矮人。」

(中時 )