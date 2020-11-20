患者說謊害慘全州！澳洲的南澳省出現36個新增確診，包括4月以來首見的本土病例，因此該省自19日起全面封城6天。但沒想到，這一切都是因為一名患者，撒謊提供錯誤的接觸史訊息，誤導防疫當局所致。

官員表示，如果該患者照實說，南澳省不必進行大規模封城，因此21日午夜起，該省提前3天解封。

這名男子染疫後，告訴有關單位，他只有去阿德雷得的一家披薩店買披薩而已。這項訊息令衛生當局繃緊神經，因為官員認為，男子僅暴露在病毒極短時間就染疫，那麼這串病毒的具高度傳染性。

但事實並非如此，男子是披薩店的輪班制員工，並非顧客。他因為與一名擔任保全的新冠患者一起工作，所以被傳染。真相大白後，讓官員氣炸，但也鬆了一口氣，因為情況並非預想那麼嚴重。

南澳省長馬紹爾表示，「說我氣到冒煙，已經是很客氣了」「我不會因為1個人的可恥行為，就讓全省沒必要地多封鎖1天。」

南澳州警局局長史蒂芬斯說，「如果此人對接觸追蹤團隊據實以告，我們也許不必實施6天封城。」他在被問到，披薩店員工惹眾怒，該店安全堪慮，警方是否該為披薩店提供保護，史蒂芬斯說，他們正在考慮。不過該患者不會被罰款或起訴，因為說謊沒有相關罰則。

(中時 )