日前有網友分享在課堂上遇到一名「超辣女同學」，還附上一張這名正妹女同學穿短裙，露出細長美腿的照片，瞬間吸引一票網友按讚留言「想跟她一起上課」、「不想放假了」。

照片中可見，這名超辣女學生年約20歲左右，身材纖細、皮膚白皙，不僅留著一頭長髮，白襯衫搭配黑色短裙，光是一雙細白美腿，就讓人看的神魂顛倒，口水直流，即使拍攝時戴著黑色口罩，網友看到照片立即浮現出極品正妹的畫面。

韓國正妹。（圖／翻攝自「jy_911」IG）

韓國正妹。（圖／翻攝自「jy_911」IG）

這名正妹坐在課桌椅上，強大的美腿曲線直接秒殺了一票網友。據了解，原來她是來自韓國的小美女，個人IG頁面「jy_911」照片不算很多，但光是幾張上課時所展現出的迷人氣質，就讓她擁有好幾萬人追蹤。

韓國正妹。（圖／翻攝自「jy_911」IG）

「jy_911」的真面目確實讓人為之驚艷，一張明星般的娃娃臉與濃眉大眼的深邃五官，完全具有大美女的特質，難怪隨便po出一張戴口罩穿短裙的上課照，就讓數萬網友瘋狂。

(中時新聞網)