新加坡歌手潘嘉麗今年2月和音樂製作人游政豪（Roger）登記結婚，升格台灣媳婦，小兩口在20日於晶華飯店辦喜宴席開45桌，花費上百萬元，她更身兼婚顧，親力親為所有婚禮細節，省下30萬的婚顧費用，但她喜宴前一晚只睡1小時，滿腦子都是婚禮流程，自虧「假會」。

他們一登場，Roger把潘嘉麗新娘抱、甜蜜親吻，大方放閃，至於生子計畫，她笑說順其自然。潘嘉麗的母親、妹妹及許多老友等都住在新加坡，因為疫情無法來台親自參加婚宴，他們預告等待沒有隔離防疫規定後，會回新加坡補辦婚宴，而她的父親已逝世，她相信父親會在天上看著她。

昨喜宴開場時，她由恩師姚謙牽著進場，氣氛感人，姚謙身為主婚人，在台上感性致詞，Roger送上驚喜，在婚宴中用鋼琴自彈自唱，結果潘嘉麗也突然獻唱〈Together〉，Roger感動眼眶紅了。

喜宴上，許多演藝圈好友前來祝賀，包括陳子鴻、許書豪、陳大天等，潘嘉麗近來加入拍攝《女力報到》，同劇演員們陳謙文、王建復、楊雅筑等人到場送祝福，王建復與潘嘉麗有15年交情，王建復在她邀約下，昨代表女方家長身分上台致詞，他貼心說：「You’re not lonely.（妳不孤單），我們會陪著妳。」

黃靖倫與潘嘉麗同為新加坡人，擁好交情，不久前升格為人父的他，與老婆一起到場，兒子目前2個月大，他直言當新手爸媽很辛苦，跟老婆輪流顧小孩，每天都睡不到2個半小時，形容黑眼圈都蓋不住，會傳授新人生子撇步？他表示想生小孩就放鬆心情去度假。

潘嘉麗、游政豪昨開心辦喜宴，甜蜜大方放閃。（吳松翰攝）

王建復開心參加潘嘉麗、游政豪的喜宴。（吳松翰攝）

(中時 )