2020年即將步入尾聲，受到新冠肺炎疫情影響，不少產業被迫停滯，民眾生活陷入困頓，許多人寄望2021年運勢能有所翻轉。日前搜狐網「花間雨屋星座」專欄指出，2021年有4個星座的女生可望抓住商機賺進財富，成為名符其實的大富婆！

金牛女：

俗話說開源節流，除了會賺錢之外，真正能攢下財富的才是贏家。而金牛女在2021年之所以能夠成為富婆，享受真正的財富自由，就是因為她們一方面很會賺錢，一方面又特別節儉，絕對不會將錢花在沒必要的開銷上。

處女女：

許多人在職場上遇到挫折和失敗，通常會消極的選擇放棄，但處女女不同，無論遇上什麼困難，她們絕對不輕言低頭，而是越挫越勇，直到闖出一番名堂才罷休。因此一旦困難解決了，處女女就能升職加薪，得到上司重用。

射手女：

機會稍縱即逝，一旦把握住，人生就能從此逆轉，而射手女在2021年之所以能夠變得富有，是因為她們反應敏銳，能一下子抓住機會，當眾人還沒有反應過來之際，她們早已賺上一桶金。

雙魚女：

雙魚女本身並非屬於特別上進的人，對她們而言，錢夠用就好，從不奢望能一夕暴富。但是在貴人的幫助下，雙魚女就算不怎麼努力，還是能夠獲得比一般人更好的賺錢機運，在2021年賺錢賺得笑呵呵。

(中時新聞網)