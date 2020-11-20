台北市一名36歲的張姓媳婦，疑似不堪遭婆婆長期言語霸凌，在今年8月臉書留下一篇「我的婆婆殺了我」文章後尋短，讓家人悲痛不已，當時婆婆否認指控，更推說都是媳婦自己問題，如今生前錄音檔流出狠打臉婆婆說法，而婆婆身分更是驚人。

根據《鏡周刊》報導，這份生前48小時的錄音檔中，婆婆態度極為強勢，講話也是極為高明，不吐任何髒字卻酸度爆表，不斷碎念媳婦，兩人疑似為了前一天的不明事件爭執不休，婆婆連珠炮狂酸「妳這個人真的很可怕」、「道歉要有誠意啊，妳有什麼誠意」、「所以我昨天就很感謝妳，感謝妳讓我知道妳的本性」、「阿妳想怎樣就怎樣啊」。

不僅如此，婆婆連媳婦的父親都拖下水一起罵，讓媳婦忍不住哽咽，問說「為什麼要扯爸爸，爸爸夾在中間也很可憐啊」，卻遭婆婆反嗆「可憐？是妳要讓他可憐啊。妳要怎樣，妳是怎樣」，媳婦不斷道歉超過20次，婆婆也不為所動，只會用更犀利的言詞反酸回去。就連孩子要吃什麼口味的麵包，也必須先過問婆婆，但又被婆婆狂酸一頓。

媳婦父親聽完錄音帶心痛不已，也直說親家母「不愧是台大法律系出身」，言詞犀利，他第一次體會到何謂是言語殺人於無形。而根據《三立新聞》報導，鄰居也指出，這名婆婆不僅是學霸，事業有成，曾是公司負責人，商場上的超級女強人，家中一切金流與大小事務全都由她全權掌管，為人高傲，與鄰居互動少，甚至有次他們要拿零食給張姓媳婦的孩子吃，嚇得對方急回「不用了，因為我婆婆會不高興」。

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