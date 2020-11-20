萊豬等事件讓民進黨政府飽受批評，退將于北辰直指，民進黨的矛盾正在擴大中，他甚至斷言，2022這場選舉，民進黨若再不改這種路線，真的會嘗到空前未有的後果，甚至敗得很難看！

2018年藍軍大勝的原因是，討厭民進黨的人太多，現在有當時的氛圍嗎？于北辰在政論節目《新聞大白話》指出，其實民進黨自己就有很大的矛盾，包括民進黨立委高嘉瑜在國會質詢外交部次長時就問，「是美國主動要求、還是我方自己主動拋出善意？」搞到外交部快瘋了，是怎樣？是自己管自己嗎？還有民進黨的議員，也吃了誠實豆沙包，自己都覺得經營很難，民進黨議員在地方的生態，都產生非常嚴重的變化，會覺得幹嘛幫美國有毒的豬，打自己的豬農，自己都不知道怎麼去解釋。

于北辰接著表示，小老百姓不會去管國際政治、利益，管的是「我賺了多少錢」「我養的豬賣不賣得出去」，這是老百姓關心的，可是民進黨反其道而行，所以高嘉瑜是所謂的民進黨裡最佳誠實豆沙包的表現。

于北辰強調，民進黨已產生很多很多的矛盾，而民進黨的矛盾也正在擴大中，因此2022這場選舉 ，民進黨再不改這種惡霸的路線，真的會嘗到空前未有的後果，會敗得很難看！

(中時新聞網)