陳奕迅（Eason）推出粵語新歌〈是但求其愛〉，日前拍攝MV，Eason站在說書人的身份，用歌曲唱出愛情路上的苦思考量，以旁觀者的角度見證四位年輕男女演員角色如何移情別戀、愛恨離合。Eason這次與4位年輕演員合作，雖然沒有對手戲，但Eason很欣賞他們的演技，非常投入他們演繹的故事：「今次很開心能與四位年輕演員交流合作，MV故事中的四角關係錯綜複雜，但我的角色淡然得心如止水，看破紅塵一樣，無論結局是笑還是淚，同樣都是愛。」

MV中，孤身一人的Eason就像局外人那般，以第三身視角看盡情侶之間的連場情慾挑逗、愛恨出賣。〈是但求其愛〉MV由麥曦茵執導，找來四位年輕好戲演員談善言（Tam）、陳漢娜（Hanna）、盧鎮業（小野）、黃溢濠（Yatho）擔任主角，分別飾演兩對戀人，陰陽差錯地身處同一場景，她移情於別人的男友，他又戀上別人的女友，穿梭酒店大堂、走廊、房間、酒吧等多個場景。故事中，小野與Tam是情侶也是工作夥伴，二人被固有關係牢牢綑綁，與追求自由放任的Yatho與Hanna形成對比，四人關係錯綜複雜，上演熱戀、冷戰、爭吵各個感情狀態。

(中時 )