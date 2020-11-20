31歲混血女星Angelababy(楊穎)在大陸演藝圈人氣超旺，擁有一張激似洋娃娃般甜美臉蛋的她，近日就有一段她出席活動時，被一位明顯整形過的女網紅嚇傻的8秒影片瘋傳。

陸網近日瘋傳一段Baby疑似被整形女網紅嚇傻的8秒影片。影片中被粉絲包圍搶拍的Baby，突然瞪大雙眼，目不轉睛地看著某處，接著鏡頭一轉，才知原來Baby是在看一位留著黑長髮的女網紅。

Baby目不轉睛盯著女網紅。(取自抖音)

Baby目不轉睛地注視女網紅。(取自抖音)

不少網友也搞笑幫Baby配出心中OS，紛紛留言「沒我的醫生好」、「這技術也太差了吧」，還有人認為Baby的反應太真實又可愛「一瞬間大眼睛瞪得更大了」、「跟我現實中看到整形痕跡明顯的人一樣，不過不會這麼盯著看有不禮貌的感覺」、「她的表情好好笑」。

年僅14歲就出道的Angelababy，一入行便飽受整形傳言困擾，2015年她乾脆赴醫院去做整形鑑定，證明自己是天然美女，只有矯正過牙齒。最終結果出爐，Angelababy臉部各部位沒整容，連整形專家祁佐良也稱她的雙眼皮、眼角和口腔部分正常，無切口痕跡。

(中時新聞網)