帕克運動學園主辦全台灣唯一 賽車道上直排輪賽，即起報名。(曹明正攝)

第5屆巨蛋盃、第1屆草衙盃直排輪推廣賽分別將在12／27(日)巨蛋體育場及明年4／11(日)草衙道鈴鹿賽道樂園舉行，將是全台灣唯一一個在賽車道上進行的直排輪比賽。

活動由帕克運動學園主辦，高雄市議員林智鴻、鄭孟洳、高市府教育局專委劉靜文及多位國小校長20日在草衙道表達支持鼓勵孩童從小培養良好運動習慣。活動並從即起接受報名。

林智鴻說，這是首次在賽車道上舉辦直排輪競速賽，希望全國家長都能到高雄參觀這場賽事；鄭孟洳也說，以她自身實踐運動經驗，獲得健美身形，希望高雄能成為一個運動盛行的城市。

帕克運動學園執行長歐佳和表示，帕克長期耕耘兒童基礎運動，特別選在巨蛋體育館與草衙道舉辦比賽，鼓勵小朋友無論自身條件如何，都要勇敢參賽，同時降低對3C產品的依賴。

主辦單位指出，賽事分為幼園組及一至六年級共7組，邀請3歲以上兒童報名，每組冠軍皆可獲得奬金2000元，另有其他豐富獎品。

(中時 )