由於美國財政部11月13日已發表聲明，將字節跳動剝離TikTok在美國業務的期限自11月12日延長15天，至11月27日。最新消息指出，字節跳動旗下 TikTok的高層認為，拜登上任後可能不會逼迫TikTok要與甲骨文進行所謂的合資協議。

根據外媒報導，知情人士指出，在拜登主政下的美國政府，可能會對大陸更為寬容，TikTok高層認為，如果可以保護用戶數據，拜登可能不會強迫 Tiktok非要與甲骨文合作。另外，因為甲骨文與現任美國總統川普間可能存在某種特殊關係，拜登政府可能會全面調查TikTok和甲骨文之間的交易協議。

對此，法律界人士表示，從目前美國財政部的延期公告來看，美國方面還是有意推動TikTok與母公司完成分割，加上從司法層面挑戰美國海外投資委員會 (CFIUS) 的可能性較低，TikTok終究還是要與CFIUS達成一致性協議。

針對TikTok，川普簽署兩道行政命令，期間均為11月12日，一是要求字節跳動在90天內與TikTok分家，另一道則是要先停止TikTok在美國的下載與營運。對這兩道禁令，當前TikTok都已暫時化解。接下來在15天寬限期內，TikTok美國業務將以何種形式與美國業者們進行合併，成為市場焦點。

(中時新聞網)