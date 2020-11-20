淡海輕軌藍海線15日風光通車，民眾可運用自行車、輕軌串聯淡水各景點，然而輕軌沙崙站外270公尺自行車道坑坑巴巴，還未設路燈，新北市議員鄭宇恩18日會勘後，高灘處與附近居民協調後於今（20）日下午將所有路燈裝設完畢。

(中時 )