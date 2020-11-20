淡水自行車道太黑惹民怨 高灘處今裝設路燈 21:532020/11/20 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高灘處積極協調附近居民提供路燈設置位置，在今天上午備料，並於下午裝設完成。（高灘處提供／李俊淇新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 淡海輕軌藍海線15日風光通車，民眾可運用自行車、輕軌串聯淡水各景點，然而輕軌沙崙站外270公尺自行車道坑坑巴巴，還未設路燈，新北市議員鄭宇恩18日會勘後，高灘處與附近居民協調後於今（20）日下午將所有路燈裝設完畢。 (中時 ) #自行車 #路燈 #輕軌 #淡水 #自行車道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 最強M Power豪華房車M5強勢登台，同場加映終極限量版M2 CS 19:082020/11/18 汽車情報-汽車新聞 自行車夯 桂盟鏈條產量破億 04:102020/11/18 證券．權證 新北淡海輕軌藍海線通車超夯 福容大飯店下殺3折、MOOVO下殺5折開賣 12:502020/11/19 旅遊 台灣經典小鎮 雲林斗六口湖入選 04:102020/11/20 地方新聞 戶籍遷起來！ 大村鄉福利好人口逆勢正成長 19:032020/11/19 生活 景觀綠肥立大功！龍潭向日花海美不勝收 成遊客打卡景點 22:272020/11/18 寶島 淡水自行車道沒路燈 3單位踢皮球 04:102020/11/20 地方新聞 夜貓限定 台東10間必吃宵夜出爐 18:452020/11/19 生活 網嗆顏值、身材 還譙穿太土 趙麗穎高EQ談酸民讓人心疼 22:302020/11/18 娛樂 遷入享福 彰化縣大村鄉人口逆勢成長 04:102020/11/20 地方新聞 生活熱門新聞 比送衛生紙還狂 全聯鮮奶「買一送一」 網讚：夢幻組合 - 生活 年薪破百萬 台積電工程師打破沉默：35歲就不做了 - 生活 牛肉麵風波周玉蔻抵制失敗再吐驚天6字 宅神：辣台派終於瘋了 - 生活 迎耶誕 中衛口罩先變色展現時尚風 - 生活 行人闖平交道遭撞命危 普悠瑪死傷事故 鶯歌-桃園間延誤 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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