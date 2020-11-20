民進黨桃園市議員王浩宇罷免案，連署已達法定連署人數，將在明年1月16日投票。曾斷言罷免案一定會過的退將于北辰表示，討厭王浩宇的票會湧出，王浩宇將會獲得空前高票。

于北辰接受《新聞大白話》節目視訊專訪時表示，「罷王」案這是一個階段一個階段，因為剛開始在第一階段的時候，很多人都在說，搞不好3000多票都不會過，可是3000多票不到2天就達標了。所以說當時王浩宇就說3000多票簡單，等到第二階段過了3萬7千票過了再說，後來也很快的達標，經過認證，已經過關了。所以他竟在講說，哎呀！7萬多票快8萬多票也很難過啦，我們就等著看，他超緊張的。因為一次的信心被打敗，二次的決心被擊潰，第三次他真的挫咧等。

于北辰指出，雖然整個中壢市的選民有將近30萬，所以王浩宇當時當選時不過是1萬6千票左右，算是高票當選。可是他要知道，討厭他的人卻有20幾萬，因為這20幾萬人當時是把票投給其他議員，包含國民黨、民進黨議員。

于北辰表示，王浩宇這段時間以來，挾著他1萬6千多票，算是區域裡面高票當選的議員。對所有不管是同黨籍自己人或者是國民黨、時代力量，他都不友善。他都認為「你的票數少我很多」，所以施政建設就算是別人提議的，他都去收割，路平要管，學生他也要管、學校教育他也要管。反正別人做的好事都是他，做得不好就去罵、去給人家出征。所以他得罪了地方藍綠議員。

于北辰直指，「罷王」只要投一種票，就是討厭王浩宇的票，這種聲音已經在中壢普遍發生，很多人都說總統票不一定要去投，可是這次罷免王浩宇，一定去投。

(中時新聞網)