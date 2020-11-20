台北地檢署偵辦台北市中山警分局官警包庇色情案，19日發動第5波搜索，約談「嘉麗寶」股東游岳羲、會計莊靖華到案，檢察官複訊後依《貪汙治罪條例》行賄罪嫌對2人聲押禁見。台北地院認為，2人犯罪嫌疑重大、不認罪、有勾串之虞，20日晚間裁准羈押禁見。

裁定理由指出，游、莊2人涉犯《貪汙治罪條例》行賄罪嫌疑重大，與其他酒店人員、員警間的犯意聯絡及行為分擔尚待調查釐清，但均否認犯行，供詞與其他員工不符，有避重就輕、陳述不實等情形，又本案仍有涉案員警未到案，2人恐有勾串共犯之虞，有羈押禁見必要。

檢調調查，前中山一派出所員警陳俊安、李功華於2013年至2017年間，按月向轄區的888卡拉OK、嘉麗寶酒店業者索賄上百萬元，接受喝花酒招待、包庇業者經營色情，涉嫌貪汙，今年10月28日發動搜索，對陳、林2警及888卡拉OK店負責人李政忠、嘉麗寶酒店集團負責人曾小琪、曾筠心姊妹、旗下紀梵希酒店6樓會計余沛樺、嘉麗寶5樓會計劉秀惠聲請羈押禁見獲准。

檢調深入追查，發現游岳羲、莊靖華2人也涉嫌向轄區員警行賄，請求包庇不被取締媒介性交易，昨再次發動搜索，約談2人到案。

(中時 )