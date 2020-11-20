中國大陸國家主席習近平20日晚在北京以視訊方式出席亞太經合組織APEC第27次領導人非正式會議，並發表講話。他表示，歡迎區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）完成簽署，並明確表達「將積極考慮加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）。」

習近平指出，中方高度重視亞太經合組織作用，將繼續支持亞太經合組織發展，始終不渝紮根亞太、建設亞太、造福亞太。中國願同亞太各方一道，共創共用亞太和平繁榮美好未來，向構建人類命運共同體目標不斷邁進。

在台灣被RCEP排除在外，政府官員表示將積極爭取加入CPTPP之際，習近平在會上表示，「中方歡迎區域全面經濟夥伴關係協定完成簽署，將積極考慮加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定。」

習近平指出，亞太經濟合作從來不是零和博弈、你輸我贏的政治遊戲，而是相互成就、互利共贏的發展平台；他說，實現自由開放的貿易和投資絕非可以一蹴而就。亞太地區要繼續領風氣之先，堅決維護和平穩定，堅定捍衛多邊主義，堅持構建開放型世界經濟，毫不動搖支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制，促進自由開放的貿易和投資，引導經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

(旺報 )