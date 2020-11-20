天主教教宗方濟各的IG日前遭眼尖「老司機」發現，在巴西辣模嘉麗寶托的火辣短裙美尻照上點讚，引爆外界嘲諷教宗也會把持不住。對此，梵諦岡19日正式宣布，將徹底調查「辣模IG門」，揪出幕後陷教宗於不義的藏鏡人。

梵諦岡與IG合作，矢言揪出點辣模讚的藏鏡人。

《衛報》表示，教廷已去函IG並要求其說明教宗的帳戶為何會在辣模照上點讚。目前仍不清楚教宗何時獻出他的讚，但可確定的是直到13號都還在的讚，14日起便不在了。

梵諦岡新聞辦公室表示，教宗的帳戶是由員工組成的團隊共同管理，方濟各本人很少使用社群媒體。「教宗不像川普，他不是整天坐著用手機或電腦推文的人」。

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T — Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020

《十字架報》指出，社群軟體發文的確需要教宗同意才能發出，但這次的讚則不是教宗首肯而點的。只有罕見的情況教宗才會發文，通常是發展中的事態或非常緊急的狀況。

目前正展開內部調查。據初步調查「讚不是由羅馬教廷人員點的，現正與IG合作確定來源為何」。

相較於網路鄉民紛紛嘲諷「這女孩太老了！不是教宗的菜」，「好險這次終於是看成年人了」，事件女主角嘉麗寶托則大方回應；她的經紀公司趁此更主打「教宗認證的女人」，並表示「公司已收到教宗的官方祝福」。

擁有240萬IG粉絲的嘉麗寶托表示，蒙受教宗的青睞她很高興，「至少，我要上天堂了」。

(中時新聞網)