秋鬥遊行22日登場，主辦單位昨天戴一頭台灣黑豬到凱道舉辦記者會，由於天氣十分炎熱，凱道的柏油把豬燙的不斷發出淒厲哀號聲，民進黨青年部在臉書點名國民黨青年部，不應對此噤聲不語。對此，國民黨青年部主任陳冠安酸回，真正愛動物的人，不會拿動物來潑政治髒水，近期都沒看到民進黨青年部關心動保議題，怎麼一出手，就是做政治攻擊。

國民黨青年部主任陳冠安表示，非常感謝民進黨在動保議題上跟風國民黨，終於又想起這是個很重要的議題，對於民進黨青年部拿動物保護議題作為政治攻防的作法，國民黨青年部嚴厲譴責。

陳冠安說，民進黨青年部也很搞笑，這次涉及虐待動物的也不是國民黨公職人員，而是民間團體，這不只是拿張飛打岳飛，根本就是拿明朝的劍斬清朝的官，不分青紅皂白，只想做政治攻擊。

陳冠安認為，台灣長期以來就是處於政治攻防不斷，太少著重在議題研究、民生經濟問題，才導致國家治理效能不斷弱化，今天民進黨青年部的做法，正是經典的案例，別人討論政策，你只搞政治，這並不符合青年世代追求公義社會的價值。

陳冠安指出，其實今天民間團體做的事，民進黨在2008年也同樣做過，當時王世堅和汪笨湖就帶了三隻小豬，不只貼上羞辱國家元首的字，還把小豬推入拒馬的雙層鐵絲網裡，導致小豬受傷。

陳冠安說，更荒唐的是，民進黨就把小豬丟在現場，只有一隻被記者和警察抓到，其他兩隻不知去向；曾經做出這麼惡劣事蹟的政黨，今天居然還想拿動保做政治攻擊，真的是令人相當痛心。

國民黨青年部助理研究員何元楷則表示，希望民進黨青年部能關心自己的政黨，民進黨才是執政黨，可以推很多政策和法案，比如近期社會最關心的萊豬食安議題，就與動保息息相關，因為萊克多巴胺對豬隻健康其實是有威脅的。

何元楷說，美國NBC新聞曾在2014年統計，萊克多巴胺已讓美國的21萬8千頭豬患病或死亡，豬隻使用萊劑後出現了顫抖、癱瘓甚至死亡的情況，所以萊劑對豬不好，對人也有害。

何元楷說，因此反萊豬除了是護食安，也是撐動保，不對豬隻使用萊劑、不吃有萊劑的豬，就是一種友善生產，對動物好、對人也好，呼籲國人透過這次議題，重新認識動保與食安的關聯。

(中時 )