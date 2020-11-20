蔡依林今晚在高雄巨蛋開唱。（凌時差提供）

蔡依林（Jolin）的「Ugly Beauty 世界巡迴演唱會」高雄場今晚登場，二度攻雄蛋的Jolin獻唱好友「五月天」的經典曲〈志明與春嬌〉作為彩蛋，有趣的是，私底下講台語不流利的Jolin，唱起台語歌字正腔圓，一點都難不倒她，只擔心「會不會唱一唱大家以為五月天要升出來」。

等待多時終於和歌迷重逢，開場連續送上近一小時演出後，Jolin開心地說：「今天是加場的，一年過後我又跟大家見面，我有變嗎？我也是第一次巡演隔了一年又開始唱，雖然戴著口罩（你們）聲音小了一點，但喉嚨還是要喊破好嗎？很幸運地我們又相見了。」

今年是Jolin出道21年，也是身為歌手的她邁入40歲的一年，「40歲是很棒的年紀，這一年剛開始我很焦慮，總覺得應該做點什麼，做運動、蛋糕，很來發現其實我可以好好休息，原來我可以癱在家裡不要出門，希望將來有一天可以直播我躺在家裡。本來還在想我要不要捲款逃跑就不要唱了，沒想到你們還是想看到我...謝謝你們一直支持我，即便我唱得再怎麼爛，你們都會陪在我身邊」。

(中時 )