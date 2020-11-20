據美國大報《紐約時報》(The New York Times)報導，美國環保署長即將於12月初率團訪台，但有媒體20日取得消息爆料稱，時間點可能會再提前，在11月22日(週日)率團訪台，並會降落在松山機場。淡江大學國際戰略研究所黃介正副教授指出，可能包含川普團隊的國安及外交官員。

據《TVBS》20日報導，惠勒訪台時間可能提前到22日，美方訪問團總共增至8人，當晚六點將落地松山機場空軍基地，並在24日傍晚離開，外交部將此事列為機密。此外，《TVBS》也訪問了黃介正副教授，他分析，若以川普卸任前想引起矚目模式，可能會有副國安顧問博明（Matt Pottinger）、國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）。

據《紐約時報》報導，美國環保署長惠勒將於12月率團訪台，將是繼衛生部長阿札爾（Alex Azar）、國務次卿柯拉克（Keith Krach）後，4個月內第3位訪台的美國內閣官員。報導稱，惠勒此行將遵行先前阿札爾商務包機模式，抵台後不須隔離，在台預計停留3天，此一消息已獲台灣駐美代表蕭美琴證實。

對於美國環保署長即將訪台，行政院長蘇貞昌今天表示，台美互動一直升溫，往來密切，現在美國環保署長應我外交部長吳釗燮邀請即將來台，準備針對環保議題的國際合作進行討論，「我想我們都樂見，也相信對兩國的關係會更好。」

總統府發言人張惇涵表示，台美兩國各層級與各領域的互動交流，一直是雙方長期以來共同努力的目標。對於美國高層官員訪台表達歡迎之意，雙方也持續就此來訪一事溝通，若有相關進展或定案，也將由外交部適時對外宣布。

TVBS獨家！ 11/22美國官員來訪 ~ 誰？ https://youtu.be/JUYamp3cr_U #還秋鬥嗎 由黃介正發佈於 2020年11月20日 星期五

(中時新聞網)