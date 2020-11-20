日本歌手LiSA演唱《鬼滅之刃》劇場版主題曲〈炎〉一如各界預期，獲得19日公布的「第62回日本唱片大賞」年度優秀作品，將與瑛人的〈香水〉 等10曲強敵，一同在12月30日頒獎典禮上，再爭奪最高榮譽「最優秀作品賞」，LiSA先前也已獲選第71回NHK《紅白歌合戰》演出者。

她將在12月26日「LiSA ONLiNE LEO-NiNE 台灣播映場」特別錄製影片用中文問候「很想念大家」「一起來嗨吧」邀請歌迷現場狂歡，當天播放12月12日的「LiSA ONLiNE」演唱會畫面外，也安排了台灣歌迷限定驚喜。LiSA11月28日 (六) 上午11：00 拓元售票系統啟售。

她在綜藝節目上聊起《鬼滅》話題生動有趣、受觀眾歡迎，她曾表示自己最喜歡的角色是「煉獄杏寿郎」，她演唱〈炎〉曲時，就意識著「陪著煉獄的痛苦向前行」。

日媒《週刊女性》19日報導，LiSA已登動漫歌手后座，不過她過去曾對身邊音樂夥伴吐露，她真正想成為加拿大女歌手艾薇兒（Avril Lavigne）的歌手、組成搖滾女團。不希望大家稱她為「動漫歌手」，誰料到動漫歌曲將她一路推上歌壇頂峰。

LiSA ONLiNE LEO-NiNE 台灣播映場

時間：2020/12/26 (六) 進場 18：00 / 開演 19：00？

《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》。（截自木棉花國際官網）

地點：Zepp New Taipei (新北市新莊區新北大道四段3號8樓)

票價：NT$1,200 (附台灣播映場專屬特典)

售票時間：2020/11/28 (六) 上午 11：00

售票頁面：拓元售票系統 tixcraft.com

播映內容為 12/12 於線上播送的「ONLiNE LEO-NiNE」演出，並有台灣播映場 限定驚喜內容 主辦單位：Sony Music Artists Inc. / 好玩國際文化

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