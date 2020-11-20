陳文越今年26歲，她20日受訪表示：「中天新聞是我第一個工作，我在這裡當了3年記者，其中2年是主播，關台這件事情對中天每個員工非常不公平，我們不僅努力，而且沒做任何違背良心的事情，反而盡全力做好監督政府的角色。」她感嘆政府怎能因中天新聞的全力監督，就乾脆當成眼中釘關台，「我們全體員工的努力都被抹煞，根本是全盤否認」！

陳文越在主播台上思緒清晰，口齒伶俐，很難想像她只有26歲，「我們很多時候的努力，不被外界所看見，不僅如此，還會為我們扣上一堆帽子，可怕的是，很多人因此就信了」。她細數自己跟進的多則新聞專題，很多時候其他新聞台的報導只是流於表面，但中天新聞敢於挖掘，「我們做了很多深入的新聞，包含卡神、錢櫃大火等等，因為深入挖掘報導，更多真相被外界看到，這就是新聞媒體該做好的監督角色」。

雖然播報關台新聞的當下，陳文越在主播台忍不住哽咽，但依舊冷靜完成播報，她表示，「中天把監督的力量發揮到極大化，詳盡深入的呈現許多關乎大眾利益跟須知的報導」，並強調，「最重要的是，台灣不能只有一種聲音，尤其是最強力監督政府的聲音」！

(中時 )